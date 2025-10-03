Menu
BAHIA

Vídeo: empresário dono de hotéis na Chapada é preso por exploração sexual

Homem vinha mantendo relações sexuais há pelo menos dois anos com adolescente de 14 anos de idade

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

03/10/2025 - 7:58 h
Um empresário do setor hoteleiro em Lençóis, na Chapada Daiamantina, foi preso nesta quinta-feira, 2, por suspeita de chefiar uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes na cidade.

De acordo com as investigações, o empresário, com mandado aberto, é conhecido do setor hoteleiro e proprietário de rede de hotéis e pousadas na região. Ainda de acordo com as investigações, ele vinha mantendo relações sexuais há pelo menos dois anos com adolescente de 14 anos de idade, em troca de valores em dinheiro, presentes e viagens.

A investigação aponta ainda a prática dos crimes de:

  • estupro de vulnerável;
  • favorecimento da prostituição;
  • outras formas de exploração sexual de adolescente;
  • induzir à fuga;

Como atuava?

Informações reunidas nos inquéritos policiais instaurados apontam que o investigado habitualmente recebia vítimas menores de idade em ao menos uma das pousadas de sua propriedade, onde ocorriam a maior parte dos abusos sexuais, acompanhados de ofertas de vantagens materiais.

Ao tomar conhecimento da investigação, o investigado fugiu do município de Lençóis/BA, passando a ser monitorado pela Polícia Civil por meio de técnicas de investigação criminal tecnológica.

Na manhã desta quinta-feira, ao ser localizado no município de Seabra/BA, agentes do Grupo de Apoio Técnico e Tático Operacional (GATTI/Diamantina), da 13ª COORPIN/Seabra, deram cumprimento ao mandado de prisão.

As apurações realizadas pela Polícia Civil prosseguem com o objetivo de identificar outras vítimas e eventuais participantes do esquema criminoso.

