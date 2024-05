"A terra está cobrando", diz Lula sobre tragédia no Rio Grande do Sul | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira, 8, que a terra "está cobrando", ao se referir às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos dias.

Segundo Lula, o desastre ambiental, que já registrou 100 mortes e deixou mais de 250 mil pessoas fora de casa, é um aviso do que poderá ser o futuro do mundo.

"Quando eu fui lá, é uma coisa estarrecedora. Sinceramente, eu não sei o que Deus está pensando. Não sei aconteceu no planeta terra. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é um aviso para todos nós seres humanos: nós precisamos ter em conta que a Terra está cobrando", disparou o presidente, durante evento no Palácio do Planalto.

