“Volta da Petrobras à refinaria de Mataripe é real”, diz Prates | A TARDE

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou nesta terça-feira, 7, que a estatal está negociando com a Acelen para retornar às suas atividades na Refinaria de Mataripe, entre os municípios de São Francisco do Conde e Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador.

"As negociações com a Acelen acontecem em duas bandas diferentes, para a refinaria e para biorrefinaria. O processo de volta da Petrobras à refinaria [de Mataripe] é bem real, já a biorrefinaria ainda é um projeto. Mas temos 70 pessoas envolvidas nisso para dar gás muito grande [na negociação com a Acelen]", declarou Prates ao Broadcast Político.

>> Petrobras inicia processo de retomada do controle da Rlam

A Refinaria de Mataripe, antigamente conhecida como RLAM (Refinaria Landulpho Alves - Mataripe), é responsável pelo fornecimento de combustíveis para grande parte do estado da Bahia e, antes pertencente à Petrobras, foi privatizado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu o comando do país em janeiro de 2023, tem circulado nos bastidores um possível interesse da Petrobras em retomar a Refinaria de Mataripe, com a recompra do equipamento. Agora, Jean Paul Prates tem sinalizado para uma retomada parcial da operação.

