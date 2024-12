Acusado de pedofilia, deputado votou a favor de castração a estuprador

Deputado federal Professor Alcides Ribeiro (PL-GO), acusado de pedofilia - Foto: Câmara dos Deputados

O Professor Alcides Ribeiro (PL-GO) foi um dos 367 deputados que votaram a favor do Projeto de Lei que permite a castração química de estupradores durante sessão na Câmara dos Deputados na quinta-feira, 12. O texto foi aprovado no plenário e segue para o Senado.

No mesmo dia, o parlamentar foi formalmente acusado de pedofilia contra um menino de 13 anos. A família afirma que os abusos teriam começado quando o jovem, hoje com 16 anos, tinha 13. Uma operação deflagrada ontem pela Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra três pessoas denunciadas por invadir a residência do menor para, supostamente, apagar as imagens comprometedoras que estariam no celular dele.

O crime de estupro de vulnerável é caracterizado pela conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente do consentimento da vítima. Atualmente, a pena para esses casos é de 8 a 15 anos de prisão. Um projeto na Câmara busca aumentar a punição para 18 a 23 anos de detenção. A proposta será analisada em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e, depois, seguirá para votação no plenário.