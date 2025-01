Alckmin condena posse de Maduro na Venezuela: "Lamentável"

Alckmin condenou novo mandato Maduro - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) condenou, nesta sexta-feira, 10, a posse de Nicolás Maduro, que chegou ao terceiro mandato à frente da Venezuela. A eleição, que ocorreu em julho do ano passado, tem sido alvo de contestações.

Alckmin frisou que o Brasil foi um dos países que não reconheceu a vitória de Maduro, e chamou o regime do presidente venezuelano de "ditadura". O PSB, seu partido, também repudiou a posse do chefe de Estado do país vizinho.

“Lamentável, mas o Brasil não reconheceu as eleições. A democracia é civilizatória e precisa ser fortalecida; as ditaduras suprimem a liberdade”, disse Alckmin ao canal CNN Brasil.

Apesar da posição de Alckmin e do governo brasileiro, o Itamaraty enviou a embaixadora do Brasil na Venezuela, Glivânia Maria de Oliveira, para representar o Planalto na cerimônia de posse.