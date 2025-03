Alckmin discute preço dos alimentos com empresários

Alckmin discute com empresários preço dos alimentos - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, se reúne nesta quinta-feira, 6, com empresários do setor alimentício. O encontro, que acontece pela tarde, tem como objetivo discutir a alta do preço dos alimentos.

Também nesta quinta, pela manhã, Alckmin se reuniu com os demais ministros do governo para debater o assunto. No segundo encontro, segundo informações do jornal O Globo, estarão presentes nomes como Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA); Donizete Tokarski, diretor-superintende da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio); João Dornellas, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) e André Nassar, presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove).

A alta dos alimentos tem sido vista, nos bastidores, como uma das causas para a queda de popularidade do governo em determinados nichos, como tem apontado algumas pesquisas de avaliação. Outro diagnóstico feito por integrantes do Planalto diz respeito ao modelo econômico seguido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).