Secretário aguarda conversa com Bruno Reis para saber se fica na pasta

Ivan Euler, secretário da Secis - Foto: Anderson Ramos / Ag. ATARDE

Mais uma secretaria pode ser incluída na reforma administrativa que o prefeito Bruno Reis (União Brasil) vem fazendo aos poucos na prefeitura de Salvador.

Ainda não há certeza se Ivan Euler vai continuar como titular da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-estar e Proteção Animal (Secis). Ele entrou de forma interina no comando da pasta em maio de 2024, como substituto da vereadora Marcelle Moraes (União Brasil) que concorreu e venceu as eleições municipais, retornando à Câmara Municipal.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o gestor revelou que ainda não teve uma conversa definitiva com Bruno para discutir o assunto. “O prefeito ainda não me chamou ainda para conversar. Eu venho trabalhando normalmente tentando fazer o máximo que a gente conseguir fazer com a equipe que a gente tem para entregar realmente uma cidade sustentável,e isso vem acontecendo”, afirmou.

Ivan Euler demonstrou vontade de continuar no cargo e defendeu o seu trabalho à frente da pasta nesse quase um ano de gestão. “A Ouvidoria no Carnaval fez uma pesquisa com os foliões e 75% disseram que a prefeitura tem iniciativa de sustentabilidade. Então é um resultado positivo que 75% da população percebe nas ruas que o trabalho da Secretaria está sendo bem feito, que Salvador é uma cidade sustentável. Então estou aqui à disposição do prefeito Bruno Reis, se ele quiser que eu continue, logicamente eu continuo na pasta”, argumentou.

Próximas mudanças

As próximas mudanças do secretariado devem acontecer na próxima semana. Conforme apuração do Portal A TARDE, o atual diretor da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Décio Martins, deve assumir a Secretaria de Ordem Pública (Semop).

A expectativa é de que também possa ser confirmada a ida do atual titular da Semop, Alexandre Tinôco, para Secretaria de Gestão (Semge), no lugar do interino Daniel Ribeiro, que passou a comandar a pasta após a saída de Rodrigo Alves para a Secretaria da Saúde (SMS).