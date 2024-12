Alckmin reage com foto de Lula na rampa após descoberta da PF

Geraldo Alckmin ao lado do presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), se pronunciou pela primeira vez, nesta terça-feira, 27, após ser apontado como um dos alvos do plano golpista que envolvia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O 'socialista' publicou uma foto de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subindo a rampa do Planalto.

Leia mais

>> Fuga com uso de armas: Bolsonaro tinha plano após tentativa de golpe

>> Veja a íntegra do relatório da PF que indicia Bolsonaro em golpe

>> Abin municiou Bolsonaro com dados para produzir desinformação, diz PF

O post foi uma reação ao manuscrito encontrado com o assessor do general Walter Braga Netto, vice da chapa de Bolsonaro em 2022, que apontava o objetivo final do plano: evitar que o presidente Lula tomasse posse.

"E Lula subiu a rampa. Viva a democracia, o povo brasileiro e as instituições da República", escreveu Alckmin.

Lula e Alckmin eram alvos de um plano de execução, segundo investigação da Polícia Federal. A ideia consta no relatório entregue pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) à Procuradoria-Geral da República.