Veja a íntegra do relatório da PF que indicia Bolsonaro em golpe

Bolsonaro foi indiciado por golpe de Estado - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou, na terça-feira, 26, a retirada de sigilo do inquérito da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas por tentativa de golpe de Estado em 2022.

Leia também

>> Golpistas planejavam culpar governo Lula por atos do 8 de janeiro

>> Militar diz que Bolsonaro recuou após golpe fracassado no Peru

>> Abin municiou Bolsonaro com dados para produzir desinformação, diz PF

Em quase 900 páginas, o documento mostra os detalhes da investigação que desvendou uma conspiração de militares e integrantes do governo Bolsonaro e contou até com um plano para matar o presidente eleito Lula (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e Alexandre de Moraes.

O plano estava sendo chamado de “Punhal Verde e Amarelo” e seria executado em 15 de dezembro de 2022. O plano veio à tona após a deflagração da Operação Contragolpe, realizada na semana passada. Na ação policial, foram expedidos cinco mandados de prisão preventiva contra quatro militares e um policial federal e mais três de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em Goiás, no Amazonas e no Distrito Federal.

Em nota, a PF disse que uma organização criminosa “se utilizou de elevado nível de conhecimento técnico-militar para planejar, coordenar e executar ações ilícitas nos meses de novembro e dezembro de 2022”.

Leia o inquérito na íntegra.