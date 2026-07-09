Amargosa gasta mais de R$ 1 milhão para construção de campo sintético

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Uma contratação milionária chamou atenção na cidade de Amargosa, no Recôncavo baiano. A prefeitura anunciou um gasto de mais de R$ 1 milhão para a construção de um campo sintético na localidade da Gamboa.

A decisão do governo Getúlio Sampaio (PT) consta no Diário Oficial do Município (DOM), que dá um prazo de 12 meses, isto é, um ano, para a conclusão da obra. A empresa contratada para o serviço é a Paralela Engenharia e Empreendimentos Ltda, conforme a publicação, do último dia 30 de junho.

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A empresa escolhida vai embolsar R$ 1.029.257,58, arrematada apósa Concorrência Pública, seguindo o critério de menor preço e regime de empreitada por preço global, de acordo com a prefeitura de Amargosa.

Prefeito Getúlio Sampaio, de Amargosa - Foto: Reprodução/Instagram @getuliosampaio13

Conforme a publicação, do último dia 30 de junho, o montante a ser gasto com a obra é de R$ 1.029.257,58 e o prazo para a conclusão da obra é de 12 meses. A empresa contratada para a realização da intervenção é a Paralela Engenharia e Empreendimentos Ltda.

O que inclui o projeto do campo sintético de Amargosa?

Além da grama sintética (área mínima de 750 m²), o projeto inclui:

cercamento com alambrado de aço galvanizado;

pavimentação em piso intertravado;

instalação de guarda-corpo.

Ainda de acordo com a gestão, a escolha pela grama sintética é justificada pela maior durabilidade e pela possibilidade de uso mesmo em períodos de chuva.

Amargosa encerra São João sob cobranças e debate sobre esvaziamento

Conhecida historicamente como um dos principais e mais disputados destinos do São João no interior da Bahia, a cidade de Amargosa, no Vale do Jiquiriçá, encerra os festejos de 2026 sob uma onda de debates e intensas cobranças de moradores, comerciantes e turistas.

O foco central das discussões gira em torno da percepção de esvaziamento da festa na Praça do Bosque nesta edição, contrastando diretamente com o crescimento expressivo de eventos em municípios vizinhos.

O cenário de insatisfação começou a se desenhar meses antes do acendimento das fogueiras.

O principal estopim para a perda de tração do turismo local foi o acentuado atraso na divulgação oficial da grade de atrações, por parte da gestão do prefeito Getúlio Sampaio, que só ocorreu de forma robusta no início de maio — semanas após concorrentes diretas na preferência dos forrozeiros, como Santo Antônio de Jesus, terem anunciado shows com grande apelo de público.

