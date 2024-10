Anderson Torres dará novo depoimento à PF nesta segunda

Anderson era o ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro - Foto: Joedson Alves | Agência Brasil

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres irá a Polícia Federal (PF), na tarde desta segunda-feira,14, para dar um novo depoimento sobre as blitze da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante o segundo turno das eleições presidenciais de 2022.



Leia mais

>> Congresso deve deixar votações para novembro

Este será o primeiro depoimento de Torres desde que ele foi indiciado no inquérito sobre o caso.

Anderson era o ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro (PL) na época dos fatos — e, consequentemente, superior hierárquico da PRF.

A PF investiga se houve uma ação premeditada para impedir que eleitores propensos a votar no então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – que na ocasião saiu na frente de Bolsonaro – chegassem aos locais de votação no Nordeste. Mais de 2 mil bloqueios foram realizados na região pela PRF, comandada, à época, por Silvinei Vasques, também indiciado.

Leia mais

>> Seis mulheres já acusaram Silvio Almeida de assédio sexual

Além de Vasques e o ex-ministro e outros quatro policiais federais foram indiciados pela PF em agosto deste ano.

O indiciamento, enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), indicou indícios de crime com base no artigo 359-P do Código Penal, que penaliza quem restringir, impedir ou dificultar, com emprego de violência física, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão da procedência nacional.