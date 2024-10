Seis mulheres já acusaram Silvio Almeida de assédio sexual

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público do Trabalho abriram inquéritos para investigar o caso - Foto: Divulgação

Em um período de um mês, seis mulheres relataram publicamente terem sido vítimas de assédio sexual por parte do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Entre elas estão a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, uma advogada e quatro ex-alunas de Almeida.

A professora e advogada Isabel Rodrigues, que concorreu ao cargo de vereadora de Santo André (SP), foi uma das supostas vítimas. No dia 6 de setembro, Isabel publicou um relato em suas redes sociais, afirmando ter sofrido violência sexual por parte do ex-ministro.



Relato de Isabel Rodrigues

Isabel Rodrigues publicou um vídeo em seu Instagram em que disse ter sofrido assédio sexual de Almeida em 2019. Segundo o relato, o então advogado colocou a mão em suas partes íntimas durante um almoço em São Paulo. Na ocasião, Rodrigues, Almeida e um grupo almoçavam depois de um curso dado por Silvio Almeida.

“Eu sentei do lado do Silvio. Ele estava do lado direito, eu do lado esquerdo. Eu estava de saia. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas, com vontade. Eu fiquei estarrecida, fiquei com vergonha das pessoas, porque é assim que as vítimas se sentem”.

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público do Trabalho abriram inquéritos para investigar o caso. Silvio Almeida refutou as acusações.