6 pessoas são presas em ação contra suposta invasão de áreas públicas

Seis pessoas foram presas em flagrante no Acre, neste sábado (12), suspeitas de envolvimento em um esquema de ocupação irregular de áreas públicas, desmatamento e exploração ilegal de recursos naturais em terras protegidas. As prisões ocorreram durante a Operação Usurpare, conduzida pela Polícia Federal (PF), com apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Polícia Militar do Acre (PM-AC).

De acordo com nota divulgada pela PF, as atividades ilegais de ocupação e desmatamento estavam concentradas em um assentamento do Incra, em Acrelândia (AC), colocando em risco a integridade ambiental e o patrimônio público federal. Os envolvidos são acusados de invadir e explorar recursos, como madeira, de áreas protegidas, principalmente as de preservação permanente, que, por lei, têm o objetivo de garantir a biodiversidade, proteger o solo e promover o bem-estar da população.

Durante a operação, os agentes apreenderam duas armas de fogo.