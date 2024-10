Vítimas da queda do helicóptero dos Bombeiros são enterradas

- Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

Neste domingo, 13, uma emocionante cerimônia de homenagens foi realizada em Belo Horizonte para reverenciar os quatro militares do Corpo de Bombeiros, o médico e o enfermeiro que perderam a vida na queda do helicóptero Arcanjo 04. O velório coletivo ocorreu no ginásio poliesportivo do Colégio Santa Marcelina, no bairro São Luiz, Região da Pampulha.

O local ficou repleto de familiares, amigos e colegas das vítimas, além de membros de diversas forças de segurança, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e socorristas.

As honras fúnebres militares, que incluíram uma salva de tiros de festim, foram prestadas a todos os seis profissionais. Após o velório, um culto ecumênico foi celebrado, e os corpos seguiram em cortejo pelas ruas de Belo Horizonte, transportados em carro aberto, como uma última homenagem. Os enterros aconteceram nos cemitérios Parque da Colina, Bosque da Esperança e Bonfim.

A queda de um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) durante uma missão de resgate em Ouro Preto resultou na morte de seis pessoas. A aeronave, modelo Arcanjo 04, transportava quatro bombeiros, um médico e um enfermeiro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que faleceram no trágico acidente.

Entre as vítimas estavam o capitão Wilker Tadeu Alves, o tenente Victor, os sargentos Wellerson e Gabriel, o médico Rodrigo e o enfermeiro Bruno Sudário. O helicóptero desapareceu na tarde da sexta-feira, 11, enquanto atendia a um chamado para resgatar vítimas de um acidente com um monomotor na mesma região.