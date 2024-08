Angelo Coronel pede reajuste nos repasses a hospitais filantrópicos

Senador baiano ainda estuda criar projeto de lei sobre tema - Foto: Saulo Cruz | Agência Senado

Relator do orçamento da União 2025, o senador Angelo Coronel (PSD-BA) quer concentrar esforços para aprimorar o valor do repasse do Sistema Único de Saúde (SUS) aos hospitais filantrópicos, com prioridade para as santas casas de misericórdia.

O congressista aponta uma defasagem na tabela de pagamentos dessas unidades de saúde, que segundo o pessedista, estão há 13 anos sem sofrer qualquer reajuste.

“A tabela está defasada há 13 anos. Para você ter uma ideia, uma consulta hoje custa R$ 10. Imagina, há 13 anos um médico recebe por uma consulta R$ 10 reais. Um parto, que hoje se cobra no mercado R$ 2.500, hoje o SUS está pagando em torno de R$ 400. Então essas santas casas e hospitais filantrópicos estão ansiosos para ver qual a sensibilidade do Ministério de Saúde em dar o percentual máximo que venha a desfazer suas preocupações”, disse o senador, após participar da reunião da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas.

Nesse sentido, o parlamentar afirma que pretende criar um projeto de lei que obrigue as prefeituras e estados a abrirem uma conta bancária separada da utilizada para a gestão para receber as emendas parlamentares destinadas às entidades filantrópicas.



“Hoje os parlamentares enviam uma emenda e termina misturando com os recursos que são destinados para outras fontes das prefeituras e dos governos estaduais. Essa conta será uma específica, onde o recurso via emendas será destinado somente para atender as filantrópicas e os hospitais filantrópicos”, disse o congressista baiano.

Segundo o relator do orçamento da União, as santas casas são responsáveis por quase 70% dos tratamentos de rádio e quimioterapia, sendo que 58% dos transplantes realizados no país são feitos através dos hospitais filantrópicos.