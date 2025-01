Aos 82 anos, Benedito de Lira, pai de Arthur Lira, morre em Maceió

Biu de Lira - Foto: Assessoria/Arthur Lira

Benedito de Lira (PP), pai do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), morreu na manhã desta terça-feira, 14, aos 82 anos. Biu de Lira, como era conhecido, fazia tratamento contra um câncer e estava internado desde o dia 31 de dezembro no Hospital Arthur Ramos, em Maceió, após ser submetido a uma cirurgia de emergência.

Conforme nota da assessoria de Arthur Lira, Benetido morreu após uma parada cardíaca.

Biu era prefeito de Barra de São Miguel, cidade a 27,8 km de Maceió. Com sua morte, quem assume o cargo é o vice-prefeito, eleito em 2024, Henrique Alves Pinto (PP), de 42 anos.

Natural de Junqueiro, no interior do estado, Benedito de Lira se formou em Direito pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal) em 1972. Na vida política, ele ocupou os cargos de vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Biu também foi candidato à vice-governador de Alagoas em 1998.

