Apelidado de “Satanás”, míssil nuclear russo entra na reta final para operação militar

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RS-28 Sarmat recebeu da Otan o apelido de “Satanás” - Foto: Divulgação / Ministério da Defesa da Rússia

O governo da Rússia informou nesta terça-feira, 12, que concluiu a última fase de testes do RS-28 Sarmat, míssil balístico intercontinental desenvolvido para integrar o arsenal nuclear estratégico do país.

A arma, que possui capacidade nuclear, pode atingir alvos a até 35 mil quilômetros de distância, segundo Moscou. As autoridades russas afirmam ainda que o sistema consegue utilizar rotas pelos polos terrestres e alcançar a Europa em menos de dez minutos.

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O encerramento dos testes foi anunciado por Sergei Karakayev, responsável pelo comando das forças de mísseis estratégicos russas. A conclusão da etapa abre caminho para o início da operação do equipamento pelas forças militares do país.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, já declarou que pretende colocar o armamento em funcionamento até o fim deste ano. O Sarmat foi apresentado oficialmente em 2018, durante a divulgação de uma nova geração de mísseis russos descritos pelo Kremlin como capazes de escapar dos sistemas de defesa existentes.

Na ocasião, Putin afirmou que o equipamento seria capaz de “derrotar todos os sistemas antiaéreos modernos”.

O RS-28 Sarmat recebeu da Otan o apelido de “Satanás”, referência ao alcance elevado, à velocidade e à capacidade de evitar detecção por radares.

Segundo um relatório produzido pelo Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos, o míssil pode transportar mais de dez ogivas nucleares.

O Ministério da Defesa russo classificou o equipamento como o mais poderoso do mundo em alcance de destruição de alvos e afirmou que a incorporação do sistema deve ampliar a capacidade de combate das forças nucleares do país.

“O Sarmat é o míssil mais poderoso com o maior alcance de destruição de alvos do mundo, o que aumentará significativamente o poder de combate das forças nucleares estratégicas de nosso país”, afirmou o Ministério da Defesa.

As autoridades russas consideram esta a etapa final de desenvolvimento do projeto. Antes disso, testes do Sarmat já haviam sido realizados em 2018 e 2022.