Após acordo com governo Lula, MST desocupa fazenda em Petrolina

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) desocupou, nesta segunda-feira, 31, a área da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) de Petrolina, em Pernambuco. Os integrantes deixaram o local após um acordo com o governo Lula (PT).

Uma das reivindicações do MST são assentamentos prometidos pelo governo. Conforme a nota enviada à imprensa, o movimento afirmou que o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) não cumpriram com a decisão de assentar 1.550 famílias. A medida teria sido negociado em abril deste ano com as pastas.

“Nós elegemos o governo Lula e precisamos que o ministério cumpra seu papel em atender as demandas da reforma agrária e possam cumprir as políticas voltadas para os movimentos sociais e não somente servir os interesses do agronegócio”, disse Jaime Amorim, da direção do MST no estado.

Para que as famílias deixassem o terreno, o governo se comprometeu a disponibilizar um assentamento aos integrantes.

A ocupação do MST antecede o “Semiárido Show”, evento que vai acontecer entre 1º e 4 de agosto, em Petrolina. A fazenda conhecida como “Embrapa Semente Básica”, era usada no auxílio do comércio de sementes e mudas básicas. As atividades foram encerradas em 2019.