Após adiamentos, Rui Costa anuncia data de relançamento do PAC

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, divulgou a nova data para o lançamento da versão atualizada do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a principal aposta do governo Lula (PT) para o avanço de obras de infraestrutura no país. A declaração foi dada nesta terça-feira, 25, em entrevista à BandNews.

De acordo com o ministro, o lançamento do programa está marcado para o dia 11 de agosto. A atualização do programa foi adiado em diferentes ocasiões. No entanto, tudo indica que os detalhes do PAC serão apresentados desta vez. O novo programa seria colocado na mesa ainda este mês, mas a gestão petista decidiu esperar o fim do recesso do Congresso Nacional, no dia 31 de julho.

“Está na agenda do presidente no próximo dia 11 de agosto será lançado o PAC. O carro-chefe são os investimentos em infraestrutura. Mas além da infraestrutura, temos os investimentos na área social”, disse Rui Costa.

O programa receberá um investimento da União de aproximadamente R$ 60 bilhões por ano, o que representa R$ 240 bilhões até 2026. Os números foram passados pelo ministro-chefe da Casa Civil durante a entrevista para o veículo.

O governo federal pretende avançar investimentos com o orçamento federal, concessões e parcerias público-privadas (PPPs). O foco ainda está na retomada de obras paradas, em áreas estratégicas como transportes, infraestrutura urbana, saneamento, energia.