Após ataques a Moraes, STF vai alugar carros blindados em São Paulo

O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu uma licitação para contratar uma empresa que preste serviços de locação de carros blindados para uso no estado de São Paulo, com quilometragem livre e sem motorista. O valor: R$ 740 mil. A abertura do pregão está prevista para o dia 7 de agosto.

A medida surge após ataques do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), no aeroporto de Roma, que aconteceu no último dia 14 de julho.

De acordo com a coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo, o Supremo quer alugar veículos dos tipos sedan executivo e SUV blindados de representação e escolta. O custo previsto para 200 diárias é de R$ 310 mil e R$ 370 mil para cada modelo respectivamente. Também são estimados gastos de R$ 60 mil para ressarcimento de despesas como combustível, pedágio, estacionamentos e até eventuais infrações de trânsito.