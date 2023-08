Após confusão, Encontro Territorial do PT acontecerá na quinta-feira

O Encontro Territorial do PT em Salvador foi remarcado para a próxima quinta-feira, 27, conforme decisão dos presidentes estadual e municipal, Éden Valadares e Cema Mosil, respectivamente. Os gestores se reuniram na manhã desta segunda, 24, para combinarem a nova data.

O encontro dos petistas seria realizado no último sábado, 22, contudo, uma discussão acalorada entre o vereador da capital baiana, Luiz Carlos Suíca, e outro correligionário ocasionou no adiamento da reunião que discutiria sobre as estratégias das eleições municipais 2024. O novo local para realização da assembleia ainda não foi definido.

Em nota, o edil afirmou que o episódio aconteceu "no calor das emoções", e diz que seu comportamento foi motivado por ter sido agredido fisicamente e retribuiu com agressão verbal.

"Fui agredido fisicamente e respondi com agressão verbal. Não foi a melhor maneira, mas foi a forma que encontrei de me blindar e defender o que acredito ser melhor para o meu partido", disse Suíca.

O PT Bahia disse, em comunicado, que a Executiva Estadual se reunirá na próxima quarta-feira, 26, para avaliar possíveis punições cabíveis à luz do estatuto.

Eleições 2024



Em contrapartida ao diretório municipal, o presidente estadual da sigla, Éden Valadares afirmou que uma candidatura própria da sigla "não é um fim em si mesmo", no entanto, alega que o fortalecimento da legenda para o próximo pleito.

"Ela faz sentido se fortalece o partido, a Federação, mas também o grupo político e o governador Jerônimo. Então vamos debater no Encontro as melhores estratégias, os melhores caminhos para essa equação se viabilizar. Ou seja, que seja um jogo de ganha-ganha onde todos saem fortalecidos, o PT, os aliados, o governador Jerônimo e o presidente Lula”, comentou.

O diretório municipal do PT, no entanto, defendem a força do '13' como fator determinante para o resultado das eleições 2024, contra o pretenso candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil).

Já a presidente municipal, Cema Mosil frisa que "não há divergência quanto ao sentimento do PT de Salvador de ter candidatura. Essa é uma falsa polêmica, pois isso foi aprovado no Diretório Municipal. O PT tem legitimidade para apresentar essa opinião”.