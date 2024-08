Após decisão do TCU, Lula decide devolver relógio de R$ 60 mil

O acessório é relógio de ouro da marca Cartier que ganhou de presente em 2005 da França - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou nesta quinta-feira, 8, durante reunião com ministros, que vai devolver à União o relógio de ouro da marca Cartier que ganhou de presente em 2005 da França, em seu primeiro mandato, conforme indicou a coluna do Igor Gadelha, do Metrópoles.

A decisão acontece após a maioria dos ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) firmar, na quarta, 7, que o petista pode permanecer com o relógio, avaliado em cerca de R$ 60 mil.



Leia mais

>> Confira resumo do debate de prefeituráveis de Salvador na Band

De acordo com a coluna, Lula teria ficado irritado com a decisão da Corte de Contas, após saber que ela poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias sauditas.



Na reunião ministerial, Lula relatou que ligou para o presidente do TCU, Bruno Dantas, para reclamar da decisão e dizer que pretendia ir pessoalmente entregar o relógio à Corte de Contas.



Leia mais

>> Tragédia! Filho de ex-jogador do Bahia morre aos 20 anos

Lula ainda declarou que a Advocacia-Geral da União (AGU) deverá apresentar um recurso ao TCU em relação à decisão.



O argumento da AGU é de que os casos de Lula e Bolsonaro são distintos. O petista poderia ficar com o relógio porque, em 2005, não existia a regra do TCU que obriga ex-presidentes a devolverem presentes de alto valor.

Leia mais

>> Sorteio Copa do Brasil: veja como funciona modelo com classificados

A regra só foi decidida pela Corte de Contas em 2016. Jair Bolsonaro, por sua vez, recebeu as joias a partir de 2019, quando assumiu como presidente da República, e, por isso, teria de devolver as joias.