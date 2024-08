Tragédia! Filho de ex-jogador do Bahia morre aos 20 anos

Atleta passou pelo clube nos anos 90 - Foto: Reprodução

Uma tragédia abalou o mundo do futebol nesta quarta-feira, 7. Diego, filho do ex-jogador do Bahia, Serginho, faleceu com apenas 20 anos.

As causas da morte do jovem ainda não foram esclarecidas. O Milan, clube onde Serginho teve uma atuação de sucesso, lamentou o ocorrido e descreveu a morte de Diego como "trágica e prematura".

"Unimo-nos em torno de Serginho e da sua família após a trágica e prematura morte do seu filho Diego. Sempre em nossos corações", diz o comunicado.

Serginho foi campeão pelo Bahia

Serginho foi revelado pelo Itaperuna, um clube do Rio de Janeiro, e teve uma breve passagem pelo Bahia nos anos 1993 e 1994, quando o clube foi campeão baiano em 93.

Em seguida, se destacou em clubes como Cruzeiro (34 jogos e dois gols), Flamengo (dez jogos) e São Paulo (179 jogos e 28 gols).

Serginho em foto antiga com o filho, Diego | Foto: Reprodução

Em sua passagem pelo Milan, Serginho teve inúmeros títulos, incluindo um Campeonato Italiano, uma Copa da Itália, uma Supercopa da Itália, duas Champions League, duas Supercopas da UEFA e um Mundial de Clubes.

Serginho também vestiu a camisa da Seleção Brasileira, convocado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, em 1999. Com a amarelinha, o ex-lateral conquistou a Copa América e disputou a Copa das Confederações, ambas no mesmo ano.