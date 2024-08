De Lucas Lucco a Eliana: veja famosos que fracassaram nos negócios

Cantor Lucas Lucco e a apresentadora Eliana - Foto: Reprodução | Instagram Lucas Lucco e SBT

A Bahia foi surpreendida com a notícia de que uma academia inaugurada por Lucas Lucco em Salvador fechou as portas na terça-feira (6). A Coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, descobriu com exclusividade que a SkyFit Academia Salvador foi interditada pelo Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região - CREF13/BA, devido a irregularidades na documentação para funcionamento e na contratação de estagiários.

No entanto, Lucas Lucco não é o primeiro famoso a enfrentar dificuldades no mundo dos empreendedores.

Veja agora famosos que fracassaram por má administração de suas fortunas ou por crise no mundo dos negócios.

Pelé

O eterno rei do futebol brasileiro, Pelé, não escapou dos insucessos empresariais. Ele fechou encerrou as atividades da Pelé Sports & Marketing, uma das mais importantes agências de marketing esportivo do país, após inúmeras polêmicas envolvendo suposto desvio de dinheiro de um dos sócios e denúncias de que a empresa teria organizado e faturado com um jogo beneficente que nunca ocorreu. Além disso, Pelé já se envolveu em outros empreendimentos mal-sucedidos, incluindo indústrias, museus e um consórcio de automóveis.

Eliana

A apresentadora Eliana também enfrentou dificuldades no mundo dos negócios. Proprietária da editora Master Books por 10 anos, ela foi forçada a fechar a empresa devido à crise no mercado livreiro, uma decisão difícil em meio à turbulência financeira.

Romário

O ex-craque de futebol, Romário, ficou conhecido por seu descontrole financeiro após a aposentadoria. Ele foi processado pela proprietária do imóvel onde funcionava um dos seus empreendimentos, o bar Café do Gol. Inaugurado em 1998, após um investimento de 5 milhões de reais, o negócio prosperou inicialmente, mas enfrentou problemas com a proprietária diante de IPTUs atrasados. Atualmente, a empresa está inativa e as contas de Romário foram penhoradas.

Dedé Santana

Em 2016, aos 80 anos, o ex-Trapalhão Dedé Santana colocou à venda sua mansão em Itajaí (SC), avaliada em 2 milhões de reais, para cobrir a compra de outra casa no Rio de Janeiro. Apesar do sucesso estrondoso com "Os Trapalhões", Dedé revelou que tanto ele quanto Mussum e Zacarias "perderam tudo" devido à má administração financeira de algumas pessoas.