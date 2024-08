Silvio Santos internado: neto faz revelação inédita sobre apresentador

Tiago Abravanel falou sobre a saúde de Silvio Santos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Tiago Abravanel abriu o jogo a respeito do estado de saúde de Silvio Santos, de 93 anos, nesta quarta-feira, 7. O dono do SBT continua internado desde 1º de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

O ator, então, garantiu que o avô famoso está sendo muito bem assistido pelos médicos e se recupera bem na unidade médica. A informação mais atual do SBT é de que não há previsão para a alta.

"Estamos na torcida. Ele está sendo muito bem assistido pelos médicos e se cuidando. Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível. Acreditamos que as orações de todos estão ajudando", declarou Tiago Abravanel, em entrevista à Quem.

O artista ainda falou em nome da família Abravanel de que eles são muito gratos por todo o carinho que têm recebido dos brasileiros desde a notícia da internação do veterano.

"Neste momento difícil e delicado, acreditamos que a fé pode transformar vidas e esperamos que ele se recupere rapidamente", completou.