Após ser solto, bolsonarista chama ministros do STF de "vagabundos"

O bolsonarista Marcos Soares Moreira, que foi preso por participação no atos antidemocráticos de 8 de janeiro, passou 120 dias no presídio da Papuda, voltou a atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em vídeo divulgado nas redes sociais. "Me prendam novamente. Eu não estou com medo", disse Moreira.

"Jamais vou me curvar a vocês, bandidos, que têm o poder da caneta na mão, porém são bandidos. Alexandre de Moraes, Rosa Weber, todos vocês aí são bandidos, vagabundos. Não vou me curvar a vocês. Querem me prender, podem prender"





"Jamais vou me curvar a vocês, bandidos", disse. Reprodução | Redes Sociais

Em seguida, Moreira acusa os ministros de terem lhe tirado a dignidade e que não se importa mais com a própria vida.



"Vocês tiraram tudo o que de mais importante eu tinha, que é minha dignidade. Hoje não tenho prazer de comer, de tomar banho e passar perfume. Não tenho libido sexual. Não tenho desejo nem de orar", continuou.