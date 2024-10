Apostadores terão prazo para regaste de dinheiro nas 'bets'

Bets deixarão de operar no Brasil - Foto: Divulgação

Apostadores terão até o dia 10 de outubro para o resgate de dinheiros empenhados nos sites de apostas esportivas não regularizados no Brasil, as chamadas 'bets', que serão retiradas do ar pelo governo federal.

Os sites que ainda não pediram autorização de funcionamento terão que ficar no ar até a data fixada, a fim de garantir que todos os apostadores removam os valores. No momento, essas empresas não podem mais registrar apostas. O Ministério da Fazenda ainda deixou nas mãos das operadoras das páginas a responsabilidade de garantir meios para a devolução das quantias.

O ministro Fernando Haddad reforçou a estratégia do ministério. “Se você que está me ouvindo tem algum dinheiro nesses sites de apostas, peça a restituição já, porque você tem direito a ter seu dinheiro restituído”, disse Haddad em entrevista à Rádio CBN.