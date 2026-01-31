Ara Ketu debate parceria com governo do Estado em reunião

Siga o A TARDE no Google

Representantes do bloco Ara Ketu, um dos principais expoentes culturais do Subúrbio Ferroviário de Salvador, estiveram reunidos com o secretário estadual da Casa Civil, Afonso Florence (PT), nesta sexta-feira, 30, para uma agenda.

Durante a reunião, que contou com presidente de honra do bloco, Vera Lacerda, e nomes como Benito Brasileiro e Zé Carlos, foram discutidas iniciativas de fortalecimento do trabalho feito pelo Ara Ketu.

Após o encontro, Vera Lacerda falou sobre a importância da agenda para alinhamento de pautas de interesse para a população.

"Estou extremamente feliz por estar aqui, principalmente de ter essa possibilidade de conhecer nosso secretário, uma pessoa simpática e humana [...] Espero que a gente faça uma parceria maravilhosa pelo Ara Ketu e pelo Subúrbio", afirmou a fundadora, primeira mulher a ocupar o principal cargo de um bloco afro na Bahia.

Já o secretário Afonso Florence afirmou que a gestão estadual vai se esforçar para corresponder ao que, segundo ele, é de responsabilidade da sociedade e do governo.

"Nós vamos nos esforçar para corresponder ao que é nossa responsabilidade, que é o apoio que o Ara Ketu merece, assim como a população, pela importância cultural do Ara Ketu [...] Suas reivindicações são legítimas", pontuou o secretário.