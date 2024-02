Argentina cancela benefícios sociais de mais de 27 mil pessoas | A TARDE

O governo da Argentina, comandado pelo presidente Javier Milei, anunciou neste sábado, 20, que cancelou benefícios sociais de mais de 27 mil pessoas por irregularidades em programas relacionados à empregabilidade.

De acordo com o Ministério do Capital Humano, a economia para a administração federal será de 2 bilhões de pesos. Segundo a pasta, foram detectados 27.208 planos do “Potenciar Trabajo” e 12 planos do “Potenciar Empleo” com “incompatibilidades”.

De acordo com a CNN, houve ainda a verificação de todos os titulares dos programas, analisando se cumpriam os requisitos necessários para receberem os benefícios. Algumas das incompatibilidades detectadas foram relacionadas a trabalhadores autônomos, residentes no exterior e falecidos.

Desde o início do novo governo, mais de 31 mil pessoas perderam benefícios, segundo informou o jornal Lá Nación. Outros 150 mil beneficiários que viajaram ao exterior serão analisados, de acordo com o periódico.