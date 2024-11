Autor de explosões nos Três Poderes foi candidato a vereador pelo PL - Foto: Reprodução | Tiü França no Facebook

O autor das explosões na praça dos Três Poderes, em Brasília, na noite de quarta-feira, 13, foi candidato a vereador pelo PL em Santa Catarina nas eleições de 2020 e não foi eleito.

Identificado como Francisco Wanderley Luiz, 59, disputou as eleições com o nome de urna Tiü França, em Rio do Sul (SC), e conseguiu apenas 98 votos. Ao todo, ele gastou R$ 500 em sua campanha, com serviços contábeis.

Francisco também esteve no Supremo Tribunal Federal (STF) em 24 de agosto. O deputado federal Jorge Goetten (Republicanos-SC) diz que conhecia Francisco Wanderley e que esteve com ele pela última vez em agosto deste ano, mesma época em que o chaveiro visitou o Supremo.

Antes de morrer, publicou uma série de mensagens sobre o ataque, misturando declarações de cunho político e religioso. Em sua página no Facebook, agora removida, dizia ser empreendedor, investidor e desenvolvedor. Não constam crimes nem condenações contra ele em nenhuma instância.

Além do carro detonado, estacionado ao lado do anexo da Câmara dos Deputados, constam outros quatro no sistema de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), três deles antigos. Há, ainda, uma série de multas vencidas e pendentes, uma de recusa a teste de bafômetro, vinculadas ao item agora destruído.

Ele também declarou ter um prédio residencial de dois pavimentos em Rio do Sul. Francisco também mantinha um perfil no X (ex-Twitter), onde publicava uma série de vídeos de outras redes sociais, alguns com cunho religioso, outros com músicas internacionais antigas, e um vídeo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em um comício na Pensilvânia.