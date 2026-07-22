Bahia fica entre os estados que mais cumpriram promessas de campanha

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A Bahia aparece entre os estados brasileiros que mais avançaram no cumprimento de compromissos assumidos durante a campanha eleitoral. A gestão do governador Jerônimo Rodrigues registrou 33 promessas realizadas e alcançou a terceira colocação no ranking nacional.

O levantamento, divulgado pelo g1, analisou as promessas feitas pelos governadores dos estados brasileiros e apontou que a Bahia ficou atrás apenas do Maranhão, que teve 43 compromissos cumpridos, e do Piauí, com 35.

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O desempenho baiano supera o registrado por estados com maior população e por administrações que costumam ser apresentadas como referência. São Paulo, governado por Tarcísio de Freitas, aparece com 17 promessas cumpridas. Goiás, de Ronaldo Caiado, contabilizou 10, enquanto Minas Gerais, comandado por Romeu Zema, teve quatro.

A avaliação reuniu compromissos de diversas áreas da administração estadual. Entre os destaques estão a ampliação da rede de saúde, obras de mobilidade, investimentos em infraestrutura, ações ambientais e programas voltados para educação e desenvolvimento econômico.

Entregas na saúde impulsionam resultado

O desempenho da Bahia inclui avanços em diferentes áreas, com destaque para a saúde. Entre os compromissos considerados cumpridos está a ampliação da estrutura hospitalar e dos serviços oferecidos à população.

Um dos exemplos citados é o Hospital Estadual do Litoral Norte, em Alagoinhas. A unidade possui 190 leitos, sendo 30 de UTI, atende pacientes de 34 municípios e recebeu investimento de R$ 187 milhões.

Segundo o levantamento, o hospital foi considerado como não cumprido pelo critério de data adotado, porque a inauguração ocorreu em 1º de julho, um dia após o prazo estabelecido para a análise. Mesmo assim, a unidade já estava concluída e em funcionamento.

Além da nova unidade, a gestão estadual informou que 15 hospitais foram entregues, outros 22 estão em obras e 27 policlínicas regionais atendem 416 dos 417 municípios baianos.

Na área da saúde, também foram registradas mais de 751 mil cirurgias eletivas realizadas, atendimento regionalizado para 81% dos pacientes regulados e investimentos superiores a R$ 42 bilhões.

Infraestrutura supera meta prevista

Na infraestrutura, o governo estadual ultrapassou a meta estabelecida para recuperação e construção de rodovias. A previsão inicial era de 4 mil quilômetros, mas, segundo o levantamento, cerca de 5 mil quilômetros receberam intervenções.

Entre as entregas relacionadas à mobilidade estão novas ligações viárias em Salvador, com obras envolvendo regiões como Lobato, Cajazeiras, Águas Claras, Avenida 29 de Março e o entorno da nova rodoviária.

A ligação entre a Avenida 29 de Março e Cajazeiras foi entregue em março de 2025. A via entre Lobato e a BR-324 foi concluída em dezembro de 2025, enquanto a ligação de Águas Claras ao entorno da nova rodoviária foi entregue em junho de 2026.

Já o VLT do Subúrbio ainda não foi totalmente concluído, mas está em fase de operação assistida, com testes técnicos e operacionais. O modal começou o funcionamento entre a Estação Calçada, na Cidade Baixa, e o bairro do Lobato.

Ranking nacional

Confira a lista dos estados com maior número de promessas cumpridas:

Maranhão – 43 Piauí – 35 Bahia – 33 Mato Grosso – 30 Rio Grande do Sul – 25 Pernambuco – 20 Amapá – 19 Paraná – 17 São Paulo – 17 Alagoas – 16 Amazonas – 13 Paraíba – 12 Goiás – 10 Rondônia – 10 Sergipe – 10 Acre – 9 Pará – 6 Santa Catarina – 6 Ceará – 5 Distrito Federal – 5 Espírito Santo – 5 Mato Grosso do Sul – 5 Rio de Janeiro – 5 Rio Grande do Norte – 5 Tocantins – 5 Minas Gerais – 4 Roraima – 3

Confira todas as metas cumpridas

Saúde concentra parte das entregas

Entre as promessas consideradas cumpridas está a ampliação da vigilância laboratorial e da capacidade de diagnóstico. Em junho de 2025, foram adquiridos cinco equipamentos de Teste Molecular Rápido, com investimento de R$ 869 mil.

Desempenho da Bahia inclui avanços em diferentes áreas, com destaque para a saúde - Foto: Divulgação

Os equipamentos foram destinados aos laboratórios municipais de referência regional de Brumado, Ibotirama, Guanambi, Paulo Afonso e ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), em Salvador. A capacidade do Lacen também foi ampliada com novos exames e equipamentos.

Outro compromisso cumprido foi a expansão da rede de atendimento para pessoas com doença renal crônica. Serviços foram implantados em municípios como Itabuna, Guanambi, Juazeiro e Seabra. Em Itabuna, um centro de hemodiálise com 54 poltronas foi inaugurado em março de 2025.

Na oncologia, a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital Regional de Ruy Barbosa foi inaugurada em março de 2026. A estrutura recebeu investimento superior a R$ 6 milhões em obras e equipamentos e tem capacidade para atender até mil novos casos de câncer por ano.

O serviço também prevê a realização de cerca de 650 cirurgias oncológicas e 5.300 sessões de quimioterapia anuais, além de exames laboratoriais e de imagem.

A oferta de procedimentos para mulheres com endometriose passou a ser realizada pelo Hospital da Mulher, em Salvador. A unidade agenda os atendimentos após encaminhamento feito pelas Unidades Básicas de Saúde.

Também foi implantado o teste de provocação oral para diagnóstico de alergia ao leite no Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), no bairro do Canela, em Salvador.

Ainda na saúde, o governo criou o Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS), implantado em abril de 2023. O órgão tem como função auxiliar decisões da Secretaria da Saúde da Bahia sobre incorporação e uso de tecnologias no sistema público.

Outro compromisso cumprido foi a implantação do registro eletrônico de saúde por meio de prontuário eletrônico, utilizado nas unidades administradas diretamente pela Secretaria da Saúde e em algumas unidades geridas por organizações sociais.

Educação e cultura

Na educação, um dos compromissos realizados foi a execução do Programa Outras Palavras. A iniciativa oferece cursos de idiomas, arte, educação física e tecnologia como atividades complementares para estudantes da rede estadual.

Estado aparece à frente de São Paulo, Goiás e Minas Gerais - Foto: Divulgação

Podem participar alunos maiores de 15 anos matriculados no primeiro ou segundo ano do ensino médio, selecionados por sorteio.

O governo também ampliou vagas do Programa Primeiro Emprego e do Partiu Estágio. Em abril deste ano, foram convocados 2.730 universitários inscritos no programa de estágio e, em maio, mais de mil universitários.

Outro compromisso cumprido foi a criação de cursos de atualização em pedagogia em parceria com instituições públicas de ensino superior. Atualmente, 38 cursos são executados pelo Instituto Anísio Teixeira em parceria com universidades estaduais e federais.

Entre as formações estão Gestão Escolar Democrática na Educação Básica, Educação Digital: Letramentos, Mídias e Criação, e Formação Educação Especial na Perspectiva Inclusiva.

O Prêmio Escola Inovadora Paulo Freire também foi considerado cumprido. A iniciativa foi criada com outro nome, o Prêmio da Gestão da Aprendizagem, mantendo o objetivo de reconhecer boas práticas de professores e gestores da rede pública.

Na área cultural, o Programa Estadual para o Desenvolvimento da Capoeira foi criado com a regulamentação da Lei Moa do Katendê, em novembro de 2024, e a criação de um comitê gestor.

A Bahia também implantou os Institutos de Ciência, Tecnologia e Inovação (INCITEs). Em 2024, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia lançou edital com R$ 43 milhões para criação e consolidação dos institutos em áreas como inteligência artificial, mudanças climáticas, bioeconomia, segurança pública e educação básica.

Segurança Pública

Na área de segurança pública, uma das promessas consideradas cumpridas foi a criação do Centro Integrado de Atendimento e Acolhimento ao Turista e Grupos Vulneráveis.

Ranking nacional colocou a Bahia entre os estados com maior número de promessas cumpridas - Foto: Divulgação | SSP

A Delegacia de Atendimento ao Turista (Deltur) foi inaugurada em fevereiro de 2025, no bairro da Barra, em Salvador. A unidade passou a atuar em conjunto com a Deltur do Pelourinho, que já funcionava na capital baiana.

Outro compromisso realizado foi a criação de uma unidade especializada no combate aos crimes praticados no ambiente virtual.

A Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos foi criada em 2025 para investigar ocorrências como invasão de dispositivos eletrônicos, fraudes bancárias e financeiras pela internet, golpes em redes sociais e aplicativos de mensagens, vazamento de dados e ataques a sistemas informatizados.

A unidade funciona no Complexo da Polícia Civil, no bairro de Nazaré, em Salvador, e foi inaugurada em 10 de junho de 2026.

Também foi criada a Coordenação de Conflitos Fundiários da Polícia Civil da Bahia. A estrutura passou a fazer parte oficialmente da instituição em 2023, após a Lei nº 14.580, que alterou a Lei Orgânica da Polícia Civil e incluiu a coordenação na estrutura administrativa.

A nova unidade substituiu o Grupo Especial de Mediação e Acompanhamento de Conflitos Agrários e Urbanos (Gemacau), que atuava há cerca de 16 anos na mediação desses conflitos.

Outro avanço apontado foi a implantação da radiocomunicação digital para as forças de segurança. A tecnologia passou a atender os 22 Centros Integrados de Comunicação (Cicom), responsáveis pela cobertura dos 417 municípios baianos.

Também foram criados núcleos do Escritório Social. Duas unidades estão em funcionamento, uma em Salvador e outra em Feira de Santana, atendendo pessoas que deixaram o sistema prisional.

Mobilidade

Na mobilidade, uma das promessas cumpridas foi a construção de ligações viárias entre bairros de Salvador e os Corredores Transversais I e II.

As intervenções incluíram obras na BR-324, Lobato, Cajazeiras, Águas Claras, Avenida 29 de Março e no entorno da nova rodoviária.

A ligação entre a Avenida 29 de Março e Cajazeiras foi entregue em março de 2025. Já a ligação entre Lobato e a BR-324 foi concluída em dezembro do mesmo ano. A conexão entre Águas Claras e o entorno da nova rodoviária foi entregue em junho de 2026.

O VLT do Subúrbio, por outro lado, ainda não foi totalmente finalizado. O projeto está em fase de operação assistida, com testes técnicos e operacionais.

VLT Salvador - Foto: Joá Souza/GOVBA

A primeira viagem-teste do Veículo Leve sobre Trilhos de Salvador aconteceu em dezembro de 2025. O funcionamento inicial ocorre entre a Estação Calçada, na Cidade Baixa, e o bairro do Lobato, no Subúrbio.

Administração

Na área administrativa, o governo cumpriu a promessa de criar um programa de financiamento habitacional voltado para servidores públicos.

A iniciativa foi incorporada ao Minha Casa Minha Vida - Bahia, instituído e regulamentado em parceria com o Governo Federal.

O programa faz parte da política estadual de habitação criada pela Lei Estadual nº 14.800/2024 e regulamentada pelo Decreto nº 23.287/2024.

Meio Ambiente e Agro

Entre as ações na área ambiental está a implantação da Lei Estadual de Agroindústria Familiar, com a criação do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (SUSAF/BA).

O sistema estabelece padrões sanitários para ampliar a confiança nos produtos da agricultura familiar e fortalecer a produção das famílias no campo.

A legislação entrou em vigor em novembro de 2023 e foi regulamentada por decreto publicado em julho de 2024.

Outro compromisso cumprido foi a ampliação da Lei de Pagamento por Serviços Ambientais. A legislação passou a incluir iniciativas voltadas para catadores e catadoras de materiais recicláveis e outros segmentos.

O governo também atualizou o Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação. O instrumento foi publicado em fevereiro de 2024 e passou a identificar áreas importantes para preservação nos quatro biomas presentes na Bahia: Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e Zona Costeira.

No mesmo período, foi divulgado um levantamento estadual sobre espécies ameaçadas, com análise de 2.607 espécies da fauna e cerca de 800 espécies da flora.

Na assistência aos pescadores e marisqueiras, a Bahia informou que ampliou o atendimento por meio da Bahia Pesca. A empresa pública oferece apoio em áreas como elaboração de projetos, capacitação, licenciamento ambiental e desenvolvimento tecnológico.

Segundo o governo estadual, 7,4 mil pescadores e marisqueiras foram beneficiados com algum tipo de assistência até maio deste ano.

Também foi implementado o Plano Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas. O documento estabelece metas relacionadas à redução do uso de carbono e ações de descarbonização.

Na formação profissional, foram implantados cursos técnicos na modalidade da pedagogia da alternância voltados para agroextrativistas pesqueiros. A oferta ocorre por meio das Escolas Família Agrícolas e Casas Familiares Rurais, com cursos de agropecuária, agroecologia e agrimensura.

Habitação

Na habitação, o governo cumpriu a promessa de criar um programa de regularização fundiária de imóveis urbanos.

A iniciativa foi desenvolvida por meio de dois projetos: o Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S) e o Quilombo Legal.

O primeiro busca regularizar áreas urbanas ocupadas por pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade.

Já o Quilombo Legal tem como objetivo garantir direitos territoriais de comunidades quilombolas, com titulação coletiva e regularização ambiental dos territórios tradicionais.

Em junho de 2024, a primeira etapa do projeto entregou 1.142 Cadastros Estaduais Florestais de Imóveis Rurais (Cefirs) para seis comunidades quilombolas.

Economia

Na área econômica, um dos compromissos cumpridos foi a retomada das atividades do Estaleiro Enseada do Paraguaçu.

O equipamento voltou a operar em 2025 e, em janeiro de 2026, realizou a entrega do primeiro lote de 13 barcaças mineraleiras construídas para a Lhg Mining. O projeto foi executado em parceria com a Tenenge, do Grupo Novonor.

Outro compromisso foi a criação de um programa de apoio ao pequeno varejo de rua.

O Programa Comércio Digital foi implantado em parceria com o Sebrae, em abril de 2023. Dentro da iniciativa está o Renova Varejo, voltado para qualificação em gestão, vendas, estoque, marketing e digitalização dos negócios.

Também foi criado o Programa Bahia Sem Fome, voltado ao combate à insegurança alimentar e nutricional.

Lançado em março de 2023 e transformado em lei no mesmo ano, o programa reúne ações relacionadas à assistência social, produção de alimentos, geração de renda e mobilização da sociedade.

Desde a criação, foram lançados 14 editais para projetos como cozinhas comunitárias, apoio à agricultura familiar, implantação de hortas, construção de cisternas e pesquisas na área de segurança alimentar.

Infraestrutura

Na infraestrutura, o governo ultrapassou a meta prevista para implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água com dessalinizadores em áreas rurais.

Dados apontam que governo baiano cumpriu 33 metas previstas - Foto: Divulgação

A previsão era instalar 200 sistemas, mas foram implantadas 300 unidades por meio do Programa Água Doce, em parceria com o Governo Federal.

Também foi superada a meta de construção e recuperação de rodovias. A previsão era atuar em 4 mil quilômetros, mas cerca de 5 mil quilômetros receberam intervenções.

Entre as obras citadas estão trechos das rodovias BA-245, BA-351, BA-693 e BA-120, com serviços de pavimentação e melhorias em diferentes municípios.

Na área de moradia, foram entregues unidades habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Entre as entregas estão 384 unidades dos residenciais Verdes Horizontes I e II, em Camaçari; 148 unidades em Dias D’Ávila; 300 unidades no bairro Fazenda Grande 4, em Salvador; e 260 unidades em São Gonçalo do Retiro, também na capital baiana.

Com as ações em diferentes setores, a Bahia encerra o levantamento entre os estados com maior número de promessas de campanha cumpridas, ocupando a terceira posição nacional.