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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Bahia fortalece relações com a Índia em busca de investimentos

Jerônimo teve encontro com embaixador da Índia no Brasil, Dinesh Bhatia

Redação
Por Redação
Reunião aconteceu nesta segunda-feira, 25.
Reunião aconteceu nesta segunda-feira, 25. - Foto: Joá Souza / GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues recebeu, nesta segunda-feira (25), o embaixador da Índia no Brasil, Dinesh Bhatia, para uma reunião voltada ao fortalecimento das relações institucionais, comerciais e culturais entre a Bahia e o país asiático.

O encontro deu continuidade às agendas iniciadas durante a missão internacional realizada pelo chefe do Executivo baiano à Índia, em fevereiro de 2026, quando foram apresentadas possibilidades de cooperação e investimentos em áreas estratégicas, como o projeto Bahia Farma.

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Segundo o embaixador, as relações entre Índia e Brasil vêm se fortalecendo de forma acelerada. “No ano passado, em 2025, o comércio bilateral chegou a US$ 15 bilhões. Atualmente, a Índia é o quinto maior parceiro do Brasil na área de combustíveis naturais, e as projeções indicam um crescimento entre 20% e 25%”, afirmou Dinesh Bhatia.

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Jerônimo destacou a expectativa de ampliar a aproximação entre a Bahia e o governo indiano, além de estimular novas parcerias empresariais.

“Esperamos contar com o apoio nessa relação com as empresas e com o governo indiano e, da mesma forma, colocamos nossa disposição para que as empresas indianas que desejarem investir na Bahia possam ser bem acolhidas e acompanhadas no que for necessário”, afirmou o governador. Na ocasião também foram debatidos temas como mineração, tecnologia e turismo.

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Bahia índia Investimentos Jerônimo Rodrigues

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