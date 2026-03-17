SALDO POSITIVO
Bahia supera São Paulo e Minas em equilíbrio fiscal e investe R$ 7,37 bilhões
Dados são referentes ao ano de 2025
Por Redação
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A Bahia reduziu o valor de sua dívida consolidada em 2025, além de ter preservado o equilíbrio fiscal e mantido o ritmo forte de investimentos ao somar R$ 7,37 bilhões em valores liquidados, patamar semelhante ao registrado nos dois primeiros anos da gestão do governador Jerônimo Rodrigues.
Os números foram apresentados nesta terça-feira (17), na Assembleia Legislativa do Estado (Alba), pelo secretário da Fazenda, Manoel Vitório, durante audiência pública sobre as contas estaduais.
Dívida pública fecha o ano em R$ 34,7 bilhões
O Estado encerrou o ano passado com um total de R$ 34,7 bilhões em compromissos com credores internos e externos, ante R$ 35,3 bilhões devidos ao final de 2024.
A redução da dívida foi de 1,5% em termos nominais, ou seja, sem correção monetária do valor vigente em dezembro de 2024.
Entre os fatores que contribuíram para que a dívida fosse reduzida, mesmo com as recentes contratações de novas operações de crédito pelo governo baiano, estão as constantes amortizações dos valores devidos, incluindo compromissos assumidos por sucessivos governos com instituições financeiras nacionais e internacionais.
Precatórios
Em 2025, exemplificou o secretário, o Estado honrou um total de R$ 1,96 bilhão apenas com precatórios, que constituem débitos resultantes de decisões judiciais.
Bahia manteve baixo patamar de endividamento
Com este resultado, a Bahia manteve o endividamento em baixo patamar de acordo com parâmetro técnico estabelecido pela LRF: a relação entre a dívida consolidada líquida (DCL) e a receita corrente líquida (RCL) encerrou 2025 em 36%, ante os 37% registrados no ano anterior, ambos resultados muito abaixo do limite permitido pela lei, que é de 200%.
Enquanto a dívida baiana equivale a cerca de um terço da receita, a situação é bem diferente entre os grandes estados brasileiros, são eles:
- O Rio de Janeiro tem o pior endividamento, que alcança 217% da receita;
- Rio Grande do Sul (174%);
- Minas Gerais (167%);
- São Paulo (124%).
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Investimento alto
Com a dívida sob controle, o Estado continuou destinando cifras expressivas para investimentos, provenientes tanto de operações de crédito quanto de recursos próprios. O total investido em 2025 chega a R$ 7,97 bilhões, apontou Manoel Vitório.
"O governo de Jerônimo Rodrigues já tinha estabelecido um recorde de investimentos no início da gestão, e continua a buscar a melhoria das condições de vida da população ao aplicar montantes expressivos em todo o estado para tornar cada vez mais eficientes os serviços públicos", disse Vitório, que em seguida, complementou:
"Por meio de uma rede crescente de hospitais e policlínicas, modernas escolas de tempo integral e mais equipamentos de segurança, além de ampliar a infraestrutura com obras em rodovias, sistemas hídricos e de combate aos efeitos da seca, urbanização e mobilidade, entre outras".
Ao todo, destacou ainda o secretário, os investimentos nestes três anos da atual gestão já chegam a R$ 24,04 bilhões.
Saúde e educação
Outro indicador que atesta o equilíbrio das contas estaduais, lembrou Vitório, é o cumprimento, com folga, dos limites constitucionais para gastos com saúde e educação.
Entenda os investimentos
Saúde:
A Bahia despendeu nessa área 15,93%;
Educação:
A Bahia também excedeu o limite mínimo constitucional, que é de 25%. O total destinado a despesas com a área foi de 25,48%.
Qual foi o valor da dívida consolidada da Bahia em 2025?A dívida consolidada da Bahia em 2025 foi de R$ 34,7 bilhões, uma redução de 1,5% em relação ao ano anterior.
Como a Bahia conseguiu reduzir sua dívida em 2025?A redução da dívida ocorreu devido a constantes amortizações e ao compromisso do governo com o pagamento de valores devidos, mesmo com novas contratações de crédito.
Quais foram os principais investimentos realizados pela Bahia em 2025?Em 2025, a Bahia investiu R$ 7,97 bilhões, focando em saúde, educação, infraestrutura e segurança, visando melhorar as condições de vida da população.
Como a Bahia se compara a outros estados em termos de endividamento?A Bahia fechou 2025 com uma relação de 36% entre a dívida e a receita, bem abaixo dos limites estabelecidos pela LRF e muito abaixo de estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Quais os percentuais de investimento da Bahia em saúde e educação?A Bahia investiu 15,93% em saúde e 25,48% em educação em 2025, superando os limites constitucionais para essas áreas.
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