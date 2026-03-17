Bahia supera São Paulo e Minas em equilíbrio fiscal e investe R$ 7,37 bilhões

Dados são dos dois primeiros anos do governo Jerônimo (PT) - Foto: Flickr GOVBA

A Bahia reduziu o valor de sua dívida consolidada em 2025, além de ter preservado o equilíbrio fiscal e mantido o ritmo forte de investimentos ao somar R$ 7,37 bilhões em valores liquidados, patamar semelhante ao registrado nos dois primeiros anos da gestão do governador Jerônimo Rodrigues.

Os números foram apresentados nesta terça-feira (17), na Assembleia Legislativa do Estado (Alba), pelo secretário da Fazenda, Manoel Vitório, durante audiência pública sobre as contas estaduais.

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Manoel Vitorio presentou balanço fiscal na Alba. | Foto: Divulgação

Dívida pública fecha o ano em R$ 34,7 bilhões

O Estado encerrou o ano passado com um total de R$ 34,7 bilhões em compromissos com credores internos e externos, ante R$ 35,3 bilhões devidos ao final de 2024.

A redução da dívida foi de 1,5% em termos nominais, ou seja, sem correção monetária do valor vigente em dezembro de 2024.

Entre os fatores que contribuíram para que a dívida fosse reduzida, mesmo com as recentes contratações de novas operações de crédito pelo governo baiano, estão as constantes amortizações dos valores devidos, incluindo compromissos assumidos por sucessivos governos com instituições financeiras nacionais e internacionais.

Precatórios

Em 2025, exemplificou o secretário, o Estado honrou um total de R$ 1,96 bilhão apenas com precatórios, que constituem débitos resultantes de decisões judiciais.

Bahia manteve baixo patamar de endividamento

Com este resultado, a Bahia manteve o endividamento em baixo patamar de acordo com parâmetro técnico estabelecido pela LRF: a relação entre a dívida consolidada líquida (DCL) e a receita corrente líquida (RCL) encerrou 2025 em 36%, ante os 37% registrados no ano anterior, ambos resultados muito abaixo do limite permitido pela lei, que é de 200%.

Enquanto a dívida baiana equivale a cerca de um terço da receita, a situação é bem diferente entre os grandes estados brasileiros, são eles:

O Rio de Janeiro tem o pior endividamento, que alcança 217% da receita;

Rio Grande do Sul (174%);

Minas Gerais (167%);

São Paulo (124%).

Investimento alto

Com a dívida sob controle, o Estado continuou destinando cifras expressivas para investimentos, provenientes tanto de operações de crédito quanto de recursos próprios. O total investido em 2025 chega a R$ 7,97 bilhões, apontou Manoel Vitório.

"O governo de Jerônimo Rodrigues já tinha estabelecido um recorde de investimentos no início da gestão, e continua a buscar a melhoria das condições de vida da população ao aplicar montantes expressivos em todo o estado para tornar cada vez mais eficientes os serviços públicos", disse Vitório, que em seguida, complementou:

"Por meio de uma rede crescente de hospitais e policlínicas, modernas escolas de tempo integral e mais equipamentos de segurança, além de ampliar a infraestrutura com obras em rodovias, sistemas hídricos e de combate aos efeitos da seca, urbanização e mobilidade, entre outras".

Ao todo, destacou ainda o secretário, os investimentos nestes três anos da atual gestão já chegam a R$ 24,04 bilhões.

Saúde e educação

Outro indicador que atesta o equilíbrio das contas estaduais, lembrou Vitório, é o cumprimento, com folga, dos limites constitucionais para gastos com saúde e educação.

Entenda os investimentos

Saúde:

A Bahia despendeu nessa área 15,93%;

Educação:

A Bahia também excedeu o limite mínimo constitucional, que é de 25%. O total destinado a despesas com a área foi de 25,48%.