15ª Feira Baiana da Agricultura Familiar começa nesta quarta

Dos chocolates do Litoral Sul aos derivados do licuri do Sisal, das iguarias de umbu do Sertão do São Francisco aos cortes especiais de caprinos da Bacia do Jacuípe, a riqueza da agricultura familiar baiana estará reunida em um só lugar: na 15ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária. No período de 11 a 15 de dezembro, no Parque Costa Azul, em Salvador, será palco de um verdadeiro encontro de sabores, culturas e tradições dos 27 territórios de identidade da Bahia.

Os visitantes poderão explorar uma diversidade de produtos nos 27 estandes territoriais, que representam o que há de melhor na produção rural do estado. Produtos como doces, biscoitos, frutas desidratadas, derivados de leite e mandioca, e muito mais, serão comercializados diretamente por agricultores e agricultoras familiares, reforçando a importância da agricultura familiar como motor da economia local.

A III Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária - Sabores e Tradições do Nordeste, que reúne empreendimentos dos nove estados nordestinos, será uma das novidades especiais desta 15ª edição. O público terá a oportunidade de conhecer produtos que vão além das fronteiras baianas e que celebram a essência cultural e produtiva do Nordeste.

Presente na manhã desta quarta, 11, já no lançamento oficial da feira, o presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Jeandro Ribeiro falou, em entrevista ao Portal A TARDE, sobre os processos de investimentos para a iniciativa e ressaltou a importância de eventos como estes para a agricultura familiar.

“A Bahia é o estado que detém a maior quantidade de estabelecimentos de agricultura familiar. [...] A CAR entra nesse contexto como uma empresa pública capaz de absorver recursos internacionais, que a gente vem fazendo isso fortemente, introduzindo esses recursos na execução de políticas públicas e a feira é uma síntese do que está acontecendo na Bahia toda, investimentos estruturantes na agricultura familiar que transformam a vida das pessoas atrasvres da produção deles, dando dignidade e permitindo que ele faça suas próprias escolhas com a renda que agora entra no bolso deles a partir desses investimentos”, declarou.