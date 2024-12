“Felicidade imensa”, comemora Osni na Feira da Agricultura Familiar

Secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Osni Cardoso - Foto: Lula Bofim | Ag. A TARDE

Presente na abertura da 15ª edição da Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, no Parque Costa Azul, em Salvador, o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Osni Cardoso comentou, na manhã desta quarta-feira, 11, sobre a importância sobre a ação e detalhou todo o processo de organização do evento. “Aqui é um pouco da expressão do que é agricultura familiar baiana, do que é o homem e a mulher do campo.”

“Para nós que passamos o ano inteiro trabalhando, organizando e sonhando em ver a agricultura familiar cada vez mais forte, pulsante e capaz de garantir dignidade para o homem e a mulher do campo, a gente enxerga isso aqui com um momento da nossa celebração. Aqui é uma disputa, todo mundo que produz quer vir para cá, nós somos quase 600 mil estabelecimentos da agricultura familiar, nós somos 420 só de agroindústria e aqui cabe 27 stands dos territórios e cada território traz aqueles que estão melhores organizados, que tem os melhores produtos e não significa que são só esses, são mais de 4 mil produtos”, declarou.

O líder da pasta também celebrou que o governo do Estado tem investido mais no agronegócio nos últimos anos.

“Para todos nós, para o governador [Jerônimo Rodrigues] que tem colocado cada vez mais investimento, nós estamos falando na ordem de quase R$ 1 bilhão de investimentos por ano no território baiano, isso aqui uma felicidade imensa para nós e para a equipe toda, é o momento de celebrar com a Bahia”, afirmou.

O evento começa nesta quarta, 11, às 18h e este ano também contará com a III Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária – Sabores e Tradições do Nordeste. A ação, que segue até este domingo (15), reunirá a diversidade cultural e produtiva dos nove estados nordestinos em um só lugar, promovendo uma verdadeira celebração das raízes e tradições da região.

Com a participação de 136 empreendimentos, sendo 17 de cada estado (Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte e Bahia), a Feira Nordestina será um espaço para conhecer e adquirir produtos que simbolizam a riqueza do Nordeste. O público poderá explorar estandes recheados de alimentos regionais, artesanatos típicos e outras produções que carregam a essência e o sabor de cada estado.