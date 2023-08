A convite de Muniz, Lídice participa de evento na Câmara Municipal

Presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB) apresentou à deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) o projeto “Lembranças do Futuro de Salvador: Passado e Presente em Prol de Uma Nova Cidade”, nesta quinta-feira, 17.



O projeto consiste em convidar um ex-prefeito da capital baiana por semana para falar sobre sua gestão no Executivo. A sessão solene com a participação de Lídice, que ficou no cargo entre 1993 e 1996, será no dia 6 de setembro, no Plenário Cosme de Farias, na Câmara Municipal.

A cada sessão solene, um ex-prefeito contará o que encontrou na época em que foi chefe do Executivo Municipal, quais projetos mais importantes conseguiu realizar e o que não foi possível por falta de verba ou tempo. Além de dizer quais, na atualidade, seriam suas ações para uma Salvador melhor e com mais qualidade de vida para seus habitantes.

“Este convite é para que a ex-prefeita Lídice da Mata fale um pouco da sua gestão. Para que ela possa dizer a todo o povo de Salvador o que ela sonhava em fazer pela cidade e não conseguiu e o que hoje ela faria se estivesse à frente da prefeitura”, diz Muniz.

Lídice se disse muito feliz com o convite e parabenizou Muniz pelo projeto que, segundo ela, está provocando a população de Salvador, através também dos seus ex-prefeitos, a pensar e sonhar sobre o futuro da nossa cidade. “Isso é fundamental. Manter o amor pela cidade vivo”, afirmou Lídice.

Após colher o depoimento de todos os participantes, será criada a Carta Para Salvador, com iniciativas e projetos para uma cidade mais democrática, igualitária e com responsabilidade social.

Os vereadores entregarão a Carta Para Salvador em uma sessão solene e serão convidados os nove ex-prefeitos da capital baiana que estão vivos, o atual prefeito, Bruno Reis (UB), e a vice-prefeita, Ana Paula Matos (PDT). Também serão convidados o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o vice-governador Geraldo Júnior (MDB).