“A hora agora é 2024”, diz Jerônimo sobre Rui no Senado | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentou, na manhã desta segunda-feira, 6, sobre o ex-governador da Bahia e atual ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), abrir possibilidade de concorrer ao Senado Federal nas eleições de 2026.

“Eu não vi o pronunciamento de Rui Costa, em momento algum Rui se colocou como candidato, ele tem a missão muito grande de ajudar o presidente Lula”, disse, durante coletiva de imprensa em evento de entrega de veículos, no Parque de Exposições de Salvador.

Jerônimo também ressaltou que o foco agora não é em 2026, período da corrida eleitoral no Senado, e sim este ano com as eleições municipais.

“Eu vejo que agora o desenho mais importante para a gente são as eleições municipais, para a gente garantir que esse time se amplie se fortaleça e consolide. [...] A hora agora é 2024 e é nessa pegada que nós temos que fazer”, desconversou.



Rui no Senado

O ministro assumiu em entrevista no início do ano que colocaria o nome à disposição do grupo para concorrer a uma vaga no Senado.



Na ocasião, Rui disse que a confirmação iria ocorrer após uma decisão do PT e que as conversas ainda aconteceriam.

Publicações relacionadas