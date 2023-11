“Acho loucura uma pessoa se candidatar a 2028”, diz Muniz sobre Prates | A TARDE

O “pré-lançamento” da candidatura do deputado federal Leo Prates (PDT) à Prefeitura de Salvador não vem sendo bem quisto entre os políticos. O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), vereador Carlos Muniz (PSDB), por exemplo, criticou a projeção antecipada do pedetista durante participação no A TARDE Cast, desta segunda-feira, 20.



“Na realidade, eu acho que você deve discutir 2024 em 2024, imagina em 2028. Acho que é loucura uma pessoa se lançar candidato a prefeito para o ano de 2028, apesar de eu gostar de Leo Prates. Fez um excelente trabalho por onde passou, foi muito importante para a administração municipal quando foi líder do governo de ACM Neto, presidente da Câmara, secretário de Saúde no momento mais difícil para a Bahia e o Brasil e se saiu muito bem, tanto que foi reconhecido nas urnas pelo povo de Salvador”, avaliou o chefe do Legislativo, segundo convidado do projeto audiovisual do Grupo A TARDE.

Muniz ainda avaliou as investidas de Prates como precipitadas. “Mas eu acho que ele tá se antecipando demais. Era melhor ele se lançar candidato a governador em 2026 já que vem antes que 2028”, disse.

O desejo de capitanear a capital baiana não se limita apenas a Prates. O chefe do Legislativo também confessou que nutre o sonho de ser prefeito de Salvador, mas alertou sobre as diversas transmutações que o mundo político vivencia.

“Eu também tenho o sonho de ser candidato a prefeito, mas para isso preciso primeiro de um grupo político. Precisamos chegar mais próximos para conversar sobre 2028 e temos que ter cuidado com as conversas políticas pois na política as coisas mudam como as nuvens”, afirmou Muniz.



Durante conversa com os jornalistas Eduardo Dias e Lula Bonfim, o presidente da CMS ainda revelou que não pensa em disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) ou na Câmara dos Deputados, em Brasília. Segundo Muniz, a sua vocação é estar mais próximo do povo.

“Nunca tive vontade de ser deputado. Isso não passa pela minha cabeça, pois eu quero estar próximo do povo e eu sei que se eu fosse deputado eu ia me distanciar do povo. A gente nunca pode dizer que dessa água não beberei", pontuou.

E continuou: "Não é uma crítica, mas você está em Brasília, como vai dizer que está próximo ao povo? Se você tá lá em Brasília você está tratando de projetos nacionais, se você está na ALBA está tratando do estado, não está conversando sobre Salvador. Não é uma perspectiva que tenho pra minha vida", concluiu.

Assista o segundo episódio do A TARDE Cast: