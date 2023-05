Adélia comenta início de ano letivo e valorização dos professores

Participando do ato de assinatura de um protocolo de intenções entre o Governo da Bahia e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que prevê a ampliação das ações de prevenção, monitoramento e alertas de desastres naturais no estado, a secretária de Educação, Adélia Pinheiro, comentou sobre o início do ano letivo de rede pública de ensino do estado.

"Logo no início do ano tivemos todo o investimento feito em manutenção no cronograma do período letivo, com a realização da matrícula que foi tranquila, com acolhimento a todas as pessoas que procuraram a nossa rede em busca de matrícula, sem crise, sem fila, com todas as escolas ajustadas pra receber a população, pais, mães e estudantes também e realizar a matrícula online".

"Isso qualificou o nosso processo e hoje contamos com720 mil estudantes matriculados em toda a rede, com ênfase no ensino médio e no ensino técnico profissionalizante com o período letivo decorrendo normalmente. Realizamos aula inaugural de amplitude estadual com a presença do do nosso governador Jerônimo Rodrigues. Temos sábados letivos com a presença da comunidade e famílias dentro das escolas e isso tem marcado o nosso fazer dentro da rede da educação básica", comentou a gestora da pasta.

A assinatura do protocolo aconteceu nesta quinta-feira, 25, no auditório do Centro de Operações Integradas (COI), no Centro Administrativo, em Salvador. A titular da educação falou dos investimentos do governo na qualificação dos trabalhadores da educação.



"Há um investimento importante no campo da valorização dos professores e trabalhadores de saúde, não somente com a realização de capacitação como recentemente fizemos reunindo mil coordenadores pedagógicos num dos hotéis aqui de Salvador, dessa vez com a presença do nosso Governador. Foram dias muito ricos de qualificação dos nossos coordenadores pedagógicos, também dos coordenadores e diretores. Além disso avançamos na valorização dos trabalhadores da educação com todo o investimento realizado, honrando o piso da educação básica que foi recentemente aprovado na Assembleia Legislativa", comentou a secretária de Educação, Adélia Pinheiro.