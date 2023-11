Adolfo Menezes diz que não atropelará colegas: "Todos podem pleitear" | A TARDE

As eleições da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) ainda serão realizadas em 2025, mas os deputados estaduais já estão correndo uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para tentar garantir uma possível reeleição do deputado estadual Adolfo Menezes (PSD). O movimento acontece devido a impossibilidade de um terceiro mandato do parlamentar após a apresentação de uma proposta que impede a sucessão por mais de duas vezes, de autoria do próprio Menezes.

O documento proposto pelos Progressistas, Nelson Leal e Niltinho, já acumula cerca de 50 assinaturas dos parlamentares. Em entrevista à imprensa, nesta segunda-feira, 20, o chefe do Legislativo estadual explicou o propósito da matéria, que circula nos corredores da Alba.

“A PEC é só um direito, caso ela seja votada, de voltar a ter reeleição aqui na Assembleia. Coisa que é permitida hoje em quase todas as assembleias do Brasil. Então, as assinaturas são apenas para dar entrada na tramitação de um projeto que depois, caso seja dado essa entrada, será votado. Então, é um caminho muito longo, tem muito tempo pela frente e, eleições sim, é só em fevereiro de 2025”, disse.

Questionado se, com a aprovação da PEC, colocará o nome à disposição para uma futura reeleição, Menezes não confirma a possibilidade, mas afirma que é uma honra. O presidente da Alba ainda alega que não atropelará os colegas.

“Isso depende de vários fatores. Uma coisa que eu sempre fiz política sem passar por cima de ninguém. [...]. Todos os deputados têm o direito de pleitear, é uma honra muito grande por ter sido escolhido pela segunda vez”, contou ao portal A TARDE nesta segunda-feira, 20.

A cadeira do comando da Alba já conta com duas candidaturas postas: a pessedista, Ivana Bastos e o líder do governo, Rosemberg Pinto (PT). Correligionária de Adolfo, a parlamentar tem o aval e a benção do senador e presidente do partido, Otto Alencar, para figurar como postulante à presidência da Casa Legislativa.

Durante entrevista aos jornalistas, Menezes ainda afirmou que a sua possível candidatura depende ainda da decisão dos colegas de Parlamento.

“Primeiro, essa PEC tem que ser aprovada. Se for aprovada, aí a gente começa analisar, dependendo o que os colegas querem, porque são eles que vão escolher através da votação secreta. Então, tem muita muita água ainda pra rolar embaixo da ponte”, pontuou.