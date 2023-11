Adolfo Menezes explica mudanças na Alba com formação de novos blocos | A TARDE

A formação de blocos parlamentares independentes na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) tem movimentado os bastidores da Casa, com disputas internas, mas que só podem ser efetivadas de verdade a partir do próximo ano. Grupos de deputados criaram dois blocos chamados "G8".

O primeiro "G8 foi formado pelo deputados Raimundinho da JR, Vitor Azevedo, ambos do PL; Laerte do Vando, do Podemos; Binho Galinha, do Patriota; Patrick Lopes, do Avante; Felipe Duarte e Nelson Leal, ambos do PP. O segundo bloco por parlamentares do PP, MDB e PSB.

Em conversa com o Portal A TARDE nesta quinta-feira, 19, o presidente da Casa, Adolfo Menezes (PSD), disse o que pensa sobre os blocos e explicou o que muda na configuração já existente no legislativo.



“É normal esses movimentos extraoficiais, claro, porque só no início de 2024 é que, de fato, quer dizer, de direito, esses blocos podem ser mudados e formados oficialmente aqui na Casa. A mudança nas composições oficiais. Então, informalmente, foram criados dois grupos, dois G8, por deputados de diversos partidos…É normal o entendimento desses deputados, que a gente tem de respeitar”, afirmou.



“Acredito que não terá consequências nenhuma. Até porque a Caqui, independente dos deputados da oposição, da situação, sempre tiveram e sempre estarão ao lado da população da Bahia. Então, apesar dos tensionamentos a depender dos projetos, é normal, mas sempre, eu aproveito para agradecer a todos, indistintamente, sempre tiveram ao lado apoiando aqueles deputados, aqueles projetos, aprovando aqueles projetos que chegam aqui a casa. Não vejo maiores consequências”, pontuou o presidente.