Deputados do PP, PSB e MDB criam 'bloco informal' na Alba | A TARDE

Oito deputados de três partidos, PP, PSB e MDB, que já apoiam o governador Jerônimo Rodrigues (PT) decidiram se juntar e criar um bloco informal na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A iniciativa se assemelha o primeiro G-8, composto por partidos que não votaram com Jerônimo em 2022.

Esta nova bancada é composta pelos seguintes deputados: Rogério Andrade e Mateus Ferreira, do MDB, Soane Galvão e Fabíola Mansur, do PSB, e Niltinho, Eduardo Salles, Hassan e Antônio Henrique, do Progressistas. A criação do bloco já foi comunicada ao presidente da Casa, Adolfo Menezes (PSD), ao líder do governo, Rosemberg Pinto (PT), e ao chefe de gabinete do governador, Adolfo Loyola.

Juntos, os oitos deputados tiveram mais de meio milhão de votos na eleição de 2022, sendo eleitos de forma majoritária em municípios de grande importância regional. Conforme os parlamentares, a formação de um novo bloco tem o objetivo de dar sustentação ao governo, debatendo de forma colaborativa e democrática os projetos e decisões da Casa.

Segundo o regimento interno da Casa, o novo bloco só poderá ser formalizado em fevereiro de 2024, início do novo ano legislativo, quando será ampliado para dez parlamentares, o que o tornará a segunda maior bancada da Alba.