Bloco 'G8' da Alba cobra mais espaço no governo em reunião com líderes | A TARDE

Os deputados estaduais, do chamado bloco G8 ou bloco informal da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), se reuniram nesta quarta-feira, 4, com o líder do governo Rosemberg Pinto (PT) para cobrar mais espaço dos membros na gestão de Jerônimo Rodrigues.

O presidente estadual do Solidariedade, deputado Luciano Araújo, contou, em entrevista por telefone ao portal A TARDE, que alguns aliados de primeira hora do petista não tratam o bloco como parceiro.

“Em determinados setores, alguns aliados ainda nos tratam como adversários. Os membros do nosso bloco marcam uma audiência em algumas secretarias e demora três meses para ser atendido. Isso não pode acontecer”, declarou Araújo, que é membro desta bancada.

Já um outro integrante do bloco disse que os parlamentares estão "em fase de namoro" com o governo, mesmo que alguns dos membros já integrem a bancada desde o início da gestão. “Estamos conversando, abrindo entendimento para ocupar mais espaço no governo, alguma secretária”, disse.

A bancada do G8 ou bloco informal da Alba é constituída por deputados que integram partidos que não apoiaram a eleição de Jerônimo, mas manifestaram desejo de integrar a base. Estão no bloco, os seguintes parlamentares: Raimundinho da JR, Vitor Azevedo, ambos do PL; Laerte do Vando, do Podemos; Binho Galinha, do Patriota; Patrick Lopes, do Avante; Felipe Duarte e Nelson Leal, ambos do PP.

Apesar do PP constituir a base governista, os deputados citados acima deixaram de compactuar com o partido após a saída do ex-deputado federal Ronaldo Carletto, que passou a presidir o Avante. Carletto disputava a vaga com o deputado federal Mário Negromonte Jr., que foi consagrado a cadeira da presidência.

Reunidos com o chefe de gabinete do governador

As cobranças ao governo também foram tratadas com o chefe de gabinete do gestor estadual, Adolpho Loyola, na última terça-feira, 3. Em conversa com o portal A TARDE, Luciano Araújo tratou os encontros como um aceno à gestão.



“[O encontro] foi para dizer que a gente está junto agora, unidos, mostrar para o governo que, apesar dos partidos não terem votado nele, nós estamos apoiando”, disse.

"A gente [também] pediu espaço, porque até então, a gente não tem nada", acrescentou.

Questionado se houve algum pedido para que o bloco ocupasse alguma pasta, o parlamentar negou.

A criação do bloco informal também foi apresentada ao chefe do Executivo estadual, logo após a sua criação. O novo grupo surgiu através de uma articulação de Ronaldo Carletto e é liderado pelo deputado Nelson Leal. Entramos em contato com o parlamentar, mas até o fechamento desta nota, não houve retorno.