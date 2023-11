Adolfo Viana é cotado para assumir PSDB nacional, diz Aécio Neves | A TARDE

Líder do PSDB na Câmara e ex-presidente estadual da legenda, o deputado federal Adolfo Viana (PSDB-BA) pode assumir o lugar do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), na presidência nacional do partido, disse Aécio Neves (PSDB-MG) em entrevista à coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, publicada neste domingo, 22.



O parlamentar mineiro citou outros quatro nomes que dividem o favoritismo com Adolfo pelo posto: a governadora de Pernambuco Raquel Lyra; o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo; o ex-governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja; e o ex-senador de São Paulo, José Aníbal.

Na última semana, Adolfo deixou a presidência do PSDB baiano. O posto foi assumido pelo deputado estadual Tiago Correia.