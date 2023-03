"Agora posso declarar meu voto, estou com Aline", diz Maria Del Carmem

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia, deputada estadual Maria Del Carmen (PT), falou com exclusividade para o Portal A TARDE nesta segunda-feira, 6, após a condução dos trabalhos realizados pela CCJ nos dois períodos da sabatina com a ex-primeira dama, Aline Peixoto no turno da manhã e com o ex-deputado Tom Araújo no período da tarde.

Para Del Carmen a sabatina foi "extremamente importante", o que segundo ela considerou "cada um deles ao seu jeito, da sua forma, da sua maneira, demonstrou claramente que está em condições de assumir essa vaga de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do estado da Bahia".

A parlamentar reforçou a participação das mulheres em locais e posições de destaque na sociedade ao defender a indicação de Aline Peixoto para o cargo.

"Qualquer local pra nós é muito importante que tenhamos cada vez mais presença de mulheres nos diversas esferas de poder, seja no Legislativo, seja no Executivo, seja nos Tribunais de contas, seja nos espaços do judiciário que ainda também é muito masculino. Então, portanto nós precisamos de mais mulheres no parlamento pra que a gente possa ter mais mulheres nessas espaços de poder. A oportunidade de ter pela primeira vez uma mulher naquela casa, no conselho de contas, já existe uma conselheira que é a conselheira Caroline. Mas é importante que a gente possa ter mulheres lá. Então nós nós aplaudiremos a decisão desta casa no plenário que é soberana é aprovar o nome de Aline", destacou Del Carmen.

"Mas nós com certeza consideramos que o ex-deputado Tom Araújo também tem condições e demonstra isso claramente na sabatina aqui", afirmou a deputada

Del Carmen aproveitou a oportunidade do encerramento das sabatinas e afirmou qual será sua votação na próxima quarta-feira, 8, dia Internacional da Mulher, que terá a votação final no plenário da ALBA.

Questionada pelo Portal A TARDE se ela estava fechada com Aline Peixoto, Del Carmen respondeu "Estou sim. Tem meu voto".