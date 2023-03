Alan Sanches vê "alto nível" após sabatinas para vaga no TCM

Líder da oposição, o deputado estadual Alan Sanches (UB) falou sobre o processo democrático presente nas sabatinas de Aline Peixoto e Tom Araújo, para a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Município (TCM), realizada na tarde desta segunda-feira, 6, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Veja também: Rosemberg justifica indicação de Aline ao TCM por passado militante

Mais cedo, uma polêmica envolvendo o deputado bolsonarista Leandro Jesus (PL) tomou conta da sessão da manhã, com a ex-primeira-dama Aline Peixoto, onde o parlamentar alegou ter sido censurado. Questionado sobre o ocorrido, Sanches pontuou o "alto nível" do debate ocorrido nos turnos, independente da confusão.

"Cada um quer buscar seus espaços, mas eu digo que depois do acordo que tínhamos feito, tanto eu quanto Rosemberg (Pinto), os espaços tinham sido dados, as pessoas poderiam se inscrever e, durante a sessão, inclusive, a presidente Maria Del Carmen também deu espaço de inscrição. Agora, eles não estavam presentes. O rito tem que ser mantido e foi feito dessa forma. Apesar dele ser oficialmente da bancada do governo, demos espaço para que eles tivessem a palavra. A gente viu um debate de alto nível, tanto de manhã com Aline Peixoto, como de tarde com o Tom [...] A votação que questionam foi da aceitação dos dois como candidatos. Agora, o mérito será feito, não aqui na CCJ, mas no plenário na quarta-feira", afirmou o líder da oposição.

Por fim, Sanches ainda falou sobre a expectativa para os votos de Tom Araújo. Segundo ele, apesar de estarem compondo a menor bancada, o desejo é que os deputados escolham pelo nome do ex-parlamentar do União Brasil.

"Estamos trabalhando. Você sabe que a votação secreta. Depende muito mais dos candidatos, depende também dos cargos eleitorais do que essa decisão agora. Se a gente fosse pensar, sabemos que a gente tem minoria. A bancada de governo é maior, mas só que isso é muito mais do que um projeto de governo, é um projeto da assembleia. Então esperamos que haja esse senso de todos os deputados que possam escolher o candidato Tom", concluiu.