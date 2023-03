Tom Araújo prega conselho sem 'partidarismo' e se diz apto para cargo

Sabatinado na tarde desta segunda-feira, 6, o ex-deputado estadual Tom Araújo (União Brasil), que disputa a vaga aberta no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) com a ex-primeira-dama Aline Peixoto, afirmou se sentir apto para assumir o cargo.

Ex-prefeito de Coité, Tom afirmou que sua expertise com a gestão pública, e o fato de ter suas contas aprovadas pelo TCM, o gabaritam para assumir a vaga no conselho do órgão.

“Me sinto apto a desempenhar a função de conselheiro. Assumi a prefeitura de Conceição do Coité com 24 anos e tive todas as contas aprovadas no TCM", pontuou durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa.

“Neste momento e já há algum tempo tiro minha camisa partidária e quero servir ao meu estado. Quero assumir a vaga do TCM como representante legítimo desta Casa. Essa vaga é da Assembleia e ficarei muito honrado e feliz se assim for escolhido. Tenho certeza que vou honrar o compromisso perante vocês”.

Para a sabatina de Tom, o líder da oposição, Alan Sanches (União Brasil) mudou a composição do colegiado que arguiu a ex-primeira-dama Aline Peixoto. Os deputados Emerson Penalva (PDT), Diego Castro (PL), Leandro de Jesus (PL), Marcinho Oliveira (União Brasil) e Sandro Régis (União Brasil) foram os escolhidos.

O líder do governo, Rosemberg Pinto (PT), manteve a mesma composição que sabatinou a primeira candidata, que teve sua candidatura aprovada por unanimidade; Fabíola Mansur (PSB), Vitor Bonfim (PV), Nelson Leal (PP), Paulo Rangel (PT) e Robinson Almeida (PT).

Votação

Caso o nome de Tom seja aprovado, a candidatura segue para o plenário e para a votação que acontecerá na quarta-feira, 8.

Após as oitivas, se os ritos seguirem de acordo com o previsto, na terça-feira, 7, acontece a votação que escolherá o novo membro da Corte de Contas pelo plenário da Casa. Para ser eleito, o candidato precisa de quórum de maioria absoluta, ou seja, 32 votos ao seu favor.

Caso isso não aconteça, serão realizadas até três novas rodadas de votação para que um dos dois seja eleito. Após esses três turnos, se não houver um vencedor, um novo processo eletivo é aberto para a vaga no TCM/BA e tanto Aline quanto Tom ficam inelegíveis.

Com a aprovação de um dos nomes, o vencedor terá seu nome encaminhado para o governador Jerônimo Rodrigues (PT) que deverá fazer a nomeação. Após a publicação da mesma no Diário Oficial do Estado (DOE), o futuro conselheiro terá 30 dias, prorrogáveis por mais 30, para assumir a cadeira.