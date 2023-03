Candidatura de Aline Peixoto ao TCM é aprovada por unanimidade

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) deferiu a candidatura da ex-primeira-dama Aline Peixoto ao Tribunal de Contas dos Munícipios (TCM) por unanimidade.

Todos os membros dos colegiados, tanto do governo quanto da oposição, se manifestaram favoravelmente e aprovaram o envio do nome de Aline para a votação no plenário, que deve ocorrer na quarta-feira, 8, de acordo com o líder do governo, Rosemberg Pinto (PT).

Durante a sabatina, a relatora da candidatura de Aline, a deputada Ivana Bastos (PSD), defendeu que a indicada pelo governo se enquadra no cargo pela " pela capacidade técnica, serviço público e idoneidade". A parlamentar manifestou ainda seu apreço peça indicação de Aline por conta do fato do TCM jamais ter tido uma mulher como conselheira.

A presidente da CCJ, a deputada Maria Del Carmen (PT), confirmou o acordo entre as bancadas para que a votação tivesse aprovação unânime.

À tarde, o ex-deputado Tom Araújo (União Brasil) será sabatinado. O colegiado para a arguição será composto por Fabíola Mansur (PSB), Vitor Bonfim (PV), Nelson Leal (PP), Paulo Rangel (PT) e Robinson Almeida (PT). A relatoria da sabatina de Tom será do deputado Júnior Nascimento (União Brasil).