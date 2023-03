Colegiados definem composição para sabatinas do TCM

A composição dos colegiados que irão conduzir as sabatinas que irão definir o próximo conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia (TCM) foi definida nesta segunda-feira, 6, pouco antes da arguição da ex-primeira-dama do Estado, Aline Peixoto.

Os líderes do governo e da oposição chegaram a um acordo para a indicação de cinco deputados de cada bloco para dirigir os questionamentos aos indicados.

Para a oitiva de Aline, o deputado estadual e líder da oposição na Assembleia Legislativa (Alba), Alan Sanches (União Brasil), que também participará do colegiado, indicou Sandro Régis (União Brasil), Tiago Correia (PSDB), Robinho (União Brasil) e Luciano Simões (União Brasil). A relatoria da sabatina da candidata será da deputada Ivana Bastos (PSD).

"Todos sabem da repercussão que tiveram essa indicações. Sugeri que que nós ficássemos apenas no TCM, que não entrássemos em questionamentos pessoais e priorizaremos as perguntas técnicas", apontou Sanches sobre o que esperar da arguição conduzida pelo grupo.

Já para a oitiva do candidato Tom Araújo (União Brasil), que ocorrerá às 14h30, o líder do governo, o deputado Rosenberg Pinto (PT), indicou Fabíola Mansur (PSB), Vitor Bonfim (PV), Nelson Leal (PP), Paulo Rangel (PT) e Robinson Almeida (PT). A relatoria da sabatina de Tom será do deputado Júnior Nascimento (União Brasil)

"Fizemos uma divisão sem o objetivo de cercear a palavra de ninguém, mas para que tenha uma sessão madura e objetiva", destacou Rosenberg.

Próximo passo

Após as oitivas, se os ritos seguirem de acordo com o previsto, na terça-feira, 7, acontece a votação que escolherá o novo membro da Corte de Contas pelo plenário da Casa. Para ser eleito, o candidato precisa de quórum de maioria absoluta, ou seja, 32 votos ao seu favor.

Caso isso não aconteça, serão realizadas até três novas rodadas de votação para que um dos dois seja eleito. Após esses três turnos, se não houver um vencedor, um novo processo eletivo é aberto para a vaga no TCM/BA e tanto Aline quanto Tom ficam inelegíveis.

Com a aprovação de um dos nomes, o vencedor terá seu nome encaminhado para o governador Jerônimo Rodrigues (PT) que deverá fazer a nomeação. Após a publicação da mesma no Diário Oficial do Estado (DOE), o futuro conselheiro terá 30 dias, prorrogáveis por mais 30, para assumir a cadeira.