Alba aprova Comenda 2 de Julho para vice-prefeita de Salvador | A TARDE

A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (PDT), será agraciada com a Comenda 2 de Julho, a mais alta honraria da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A iniciativa do líder da oposição, deputado Alan Sanches (União Brasil), foi aprovada na Casa na quarta-feira, 29.

Com relatoria do deputado Manuel Rocha (União Brasil), o pedido de concessão da honraria à pedetista só registrou o voto contrário do deputado estadual Hilton Coelho (PSOL), que assume a posição de independência na Alba.

Para justificar a homenagem, Sanches argumenta que a secretária municipal da Saúde “possui vínculo estreito e indissociável com o social, tendo em seu perfil notória habilidade em servir, apresentando desde a juventude proximidade com organizações sem fins lucrativos voltadas à preservação e promoção dos direitos humano”, diz um trecho do documento.

A data para a sessão especial ainda será marcada.

Vice-prefeita de Salvador, Ana Paula é professora, advogada, administradora e servidora concursada da Petrobras. Pós-graduada em Finanças Corporativas e mestra em Administração pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), iniciou a trajetória na gestão municipal como diretora geral de Educação, em 2013.

